Единственный ныне живущий президент, который не высказался в отношении Трампа - республиканец Джордж Буш-младший.

За последние две недели сразу три бывших президента США – Билл Клинтон, Барак Обама и Джо Байден – обрушились с публичной критикой на нынешнего главу государства Дональда Трампа. Как пишет The Washington Post, это является беспрецедентным случаем, поскольку бывшие президенты обычно воздерживаются от публичной критики своих преемников.

Обама, Байден и Клинтон прямо не называли Трампа, но их послание было недвусмысленным - требуются чрезвычайные меры. Единственный ныне живущий президент, который не высказался со дня инаугурации, — республиканец Джордж Буш-младший, хотя он и не скрывал своей антипатии к Трампу.

В чем состояла критика

Обама высказался против преследования Трампом университетов и других учреждений и призвал тех, у кого есть ресурсы, дать отпор.

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"Все мы должны это исправить", — сказал Обама. "Это не произойдет, потому что кто-то придет и спасет вас".

Байден осудил сокращение Илоном Маском социального обеспечения, что стало его первым публичным заявлением после ухода с должности. "Менее чем за 100 дней эта администрация нанесла так много вреда и нанесла столько разрушений" , сказал он.

Клинтон в субботу осудил желание доминировать и сосредоточенность на оскорблениях.

"Как будто все спорят о том, чьи обиды важнее, чьи обиды более обоснованы, когда можно немного приукрасить правду, чтобы получить преимущество", — сказал Клинтон. "Если в наших жизнях будут доминировать усилия по доминированию над людьми, с которыми мы не согласны, мы поставим под угрозу 250-летний марш к более совершенному союзу".

Беспрецедентный случай

Историки говорят, что в США довольно необычно, когда президент публично критикует своего преемника, учитывая американскую традицию плавной передачи власти и принцип, согласно которому в стране есть один президент за раз. То, что трое бывших глав государства сделали это за такой короткий срок, является беспрецедентным.

Тимоти Нафтали, историк Школы международных и общественных отношений Колумбийского университета, отмечает, что важность того факта, что эта критика происходит даже до окончания первых 100 дней президентства Трампа:

"Обычно бывшие президенты дают действующему президенту возможность утвердиться и изучить правила дорожного движения. … Но эти президенты уже видят контуры изменений, которые президент Трамп хочет принести".

При этом их отношения с Трампом также отмечены личной неприязнью и взаимными нападками и оскорблениями, пишет WP.

"Такого рода злоба нетипична для мужчин, занимавших высшую должность в стране. Хотя президенты и раньше были в разногласиях, в небольшом клубе людей, которые вынесли бремя работы, часто царит своего рода товарищество", - отмечает издание.

Недовольство Трампом растет

Согласно последним соцопросам, рейтинг одобрения президента Трамна среди американских избирателей продолжает стремительно падать. В частности, опрос Economist/YouGov показал, что 53% респондентов не одобряют работу Трампа, согласно опросу Echelon Insights, 51% людей заявили, что они не одобряют работу американского лидера.

Член Палаты представителей США от Техаса Эл Грин заявил, что в ближайшие 30 дней выдвинет статьи импичмента против Трампа.

Также в начале апреля во всех штатах США, а также в Канаде и Мексике прошли массовые протесты против Трампа.

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