'На каждого Голиафа найдется Давид': в США призвали объявить импичмент Трампу

Американский депутат считает, что Трамп не заслужил быть президентом США.

Член Палаты представителей США от Техаса Эл Грин заявил, что в ближайшие 30 дней выдвинет статьи импичмента против американского президента Дональда Трампа. По его словам, нынешний глава Белого дома "не заслуживает занимать свой пост", пишет The Hill.

"Нам нужен Сенат, который осудит его на этот раз, и я хочу, чтобы вы знали, из моего сердца, я понимаю, что он - Голиаф. Он контролирует генералов в армии. Он контролирует Министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию, но, друзья мои, на каждого Голиафа найдется Давид", - сказал он, обращаясь к демонстрантам на митинге против Трампа в Вашингтоне.

Также Грин обратился и напрямую к Трампу. По его словам, именно он "станет тем самым Давидом".

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"И я хочу, чтобы вы знали, господин президент, этот Давид собирается выдвинуть против вас обвинения в импичменте в течение следующих 30 дней. В течение следующих 30 дней я подам иск об импичменте. Я приду за вами. Господин президент, этот Давид придет за вами", - подчеркнул депутат.

Грин добавил, что Трампу "нельзя доверить свободу и справедливость для всех". Он пригрозил добиться импичмента Трампа.

В издании напомнили, что 5 февраля во время своего выступления в Палате представителей Грин объявил, что подаст иск об импичменте против Трампа после того, как президент США пригрозил захватить сектор Газа.

"Несправедливость в секторе Газа - это угроза справедливости в США", - сказал он тогда.

Трамп лезет в "пасть" импичмента

Ранее украинский дипломат и политик Роман Бессмертный заявил, что президент США Дональд Трамп успешными, твердыми шагами идет к импичменту. По его словам, американский лидер, задевая Канаду, цепляет одну из самых богатых семей в мире - Рокфеллеров.

"Он этого, к сожалению, не понимает. Его предупреждают, но он же лезет в пасть импичмента. И он ее все-таки получит в этой ситуации", - сказал дипломат.

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