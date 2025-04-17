Опросы, которые были проведены среди взрослых американцев, показали, что многие жители США не поддерживают Трампа.

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американских избирателей продолжает стремительно падать. Об этом говорят результаты последних опросов, сообщает The New York Times.

В частности, опрос Economist/YouGov, который был проведен среди 1329 взрослых американцев с 12 по 14 апреля, показал, что 53% респондентов не одобряют работу Трампа. 42% опрошенных заявили, что поддерживают президента США.

Согласно опросу Echelon Insights, 51% людей заявили, что они не одобряют работу американского лидера. Еще 47% респондентов ответили, что поддерживают Трампа.

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По результатам опроса Morning Consult, 45% опрошенных поддерживают работу Трампа, а 52% - нет. Еще 2% респондентов заявили, что им трудно ответить.

Тем не менее некоторые опросы показали и противоположные результаты. Например, согласно опросу Daily Mail/J.L. Partners, 48% американцев поддерживают Трампа, а 42% - нет.

Американцы боятся, что Трамп не справится с экономическими проблемами

Напомним, что результаты социального опроса, которые были проведены Институтом Гэллапа в феврале, показали, что среди американцев уменьшается уверенность в том, что президент США Дональд Трамп способен справиться с экономическими трудностями внутри страны. По данным опроса, 42% американцев оценивают экономическую политику Трампа положительно. Еще 54% респондентов заявили, что не одобряют подход президента США к экономике.

Отмечается, что американцев беспокоят цены, рабочие места и инфляция. Именно эти факторы сказываются на рейтинге экономического одобрения Трампа.

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