Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американских избирателей продолжает стремительно падать. Об этом говорят результаты последних опросов, сообщает The New York Times.
В частности, опрос Economist/YouGov, который был проведен среди 1329 взрослых американцев с 12 по 14 апреля, показал, что 53% респондентов не одобряют работу Трампа. 42% опрошенных заявили, что поддерживают президента США.
Согласно опросу Echelon Insights, 51% людей заявили, что они не одобряют работу американского лидера. Еще 47% респондентов ответили, что поддерживают Трампа.
По результатам опроса Morning Consult, 45% опрошенных поддерживают работу Трампа, а 52% - нет. Еще 2% респондентов заявили, что им трудно ответить.
Тем не менее некоторые опросы показали и противоположные результаты. Например, согласно опросу Daily Mail/J.L. Partners, 48% американцев поддерживают Трампа, а 42% - нет.
Американцы боятся, что Трамп не справится с экономическими проблемами
Напомним, что результаты социального опроса, которые были проведены Институтом Гэллапа в феврале, показали, что среди американцев уменьшается уверенность в том, что президент США Дональд Трамп способен справиться с экономическими трудностями внутри страны. По данным опроса, 42% американцев оценивают экономическую политику Трампа положительно. Еще 54% респондентов заявили, что не одобряют подход президента США к экономике.
Отмечается, что американцев беспокоят цены, рабочие места и инфляция. Именно эти факторы сказываются на рейтинге экономического одобрения Трампа.