Трамп считает себя лучшим президентом США в контексте российско-украинской войны.

Президент США Дональд Трамп похвалил себя за то, что он не отдал России ни одного куска украинской земли. Новое заявление он сделал в собственной соцсети Truth Social.

"Единственный президент, который не отдал ни одного куска украинской земли путинской России, - это Дональд Дж. Трамп. Помните об этом, когда слабые и неэффективные демократы критикуют, а фейковые СМИ с радостью распространяют любые их слова!" - написал он.

Почти сразу он написал еще одно короткое сообщение:

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Завтрашний вечер будет важен. Я скажу все, как есть!"

Правда, не понятно, касается ли второй пост Украины или внутренней политики США.

Последние заявления Трампа

Как писал УНИАН, накануне американский президент заявил, что США должны меньше переживать из-за Путина, а больше внимания уделять борьбе с нелегальными мигрантами и преступностью. При этом он попытался припугнуть американцев тем, что в противном случае будет "как в Европе".

Также мы рассказывали, что сразу после ссоры с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Трамп опубликовал заявление, в котором обвинил украинского президента в неготовности договариваться о мире. По его словам, украинский лидер должен вернуться тогда, когда будет готов к миру.

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