Зеленский не готов к миру, он может вернуться, когда будет готов, - Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал спор, который возник во время общения с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

"Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Мы узнали многое, чего никогда не понять без разговора под таким огнем и давлением. Удивительно, что получается через эмоции, и я пришел к выводу, что президент Зеленский не готов к миру, если Америка будет привлечена, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах.

Мне не нужно преимущество, я хочу МИРА. Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру".