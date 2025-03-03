По мнению президента США, нужно больше внимания сосредоточить на борьбе с нелегальными мигрантами и преступностью.

Президент США Дональд Трамп заявил, что нужно больше внимания сосредоточить на борьбе с нелегальными мигрантами и преступностью в стране, а не переживать из-за российского диктатора Владимира Путина.

Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в соцсети.

Это нужно, по словам Трампа, чтобы "не оказаться в такой ситуации, как Европа".

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"Мы должны меньше волноваться из-за Путина и больше сосредотачиваться на бандах насильников-мигрантов, наркобаронах, убийцах и людях из психиатрических учреждений, которые въезжают в нашу страну, - чтобы не оказаться в такой ситуации, как Европа!" - написал президент США.

Сближение США с Россией: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, ссора в Овальном кабинете президентов США и Украины может ускорить встречу Трампа и Путина. По информации СМИ, такой сценарий в администрации США обсуждают "за закрытыми дверями". Трамп, вероятно, преследует цель заключить выгодные экономические сделки с РФ.

Также стало известно, что в США разрабатывают проект перезапуска российского газопровода "Северный поток - 2" в Европу при поддержке американских инвесторов, и это показывает широту сближения Трампа с Москвой.

Одной из причин, почему Трамп "раскрывает объятия" для Путина является его намерение вбить клин между Москвой и Пекином, считают эксперты. Однако разделить Россию и Китай сейчас будет непросто, ведь две страны углубили военное и разведывательное сотрудничество и согласовали свою внешнюю политику.

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