Для заключения мира на болезненные уступки придется пойти и России, и Украине убежден бывший дипломат.

Появление европейских миротворцев в Украине станет возможным уже к концу следующего года. Такое мнение в комментарии Tagesschau высказал эксперт аналитического центра Atlantic Council, бывший посол США в Украине Джон Хербст.

Хотя во время выборов Трамп чуть ли не в каждой речи обещал покончить с войной за один день, на самом деле он и его команда только сейчас начинают реалистично оценивать ситуацию, говорит Хербст. При этом он не верит, что Трамп просто остановит американскую помощь Украине, тем самым сыграв в пользу России.

"Все люди, которых Трамп выдвинул на ключевые должности, понимают, что Россия является опасным противником Соединенных Штатов", - говорит Хербст. Это касается будущего госсекретаря Марко Рубио, советника по безопасности Майкла Уолца, будущего спецпредставителя по Украине Кита Келлога и даже противоречивой фигуры кандидата в министры обороны Пита Хегсета.

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Вместе с тем Хербст убежден, что США имеют достаточно рычагов влияния на Россию, чтобы заставить ее пойти на переговоры.

"С первого дня Трамп будет добывать и экспортировать значительно больше американской нефти и газа под девизом "Бури, детка, бури". Это повлечет давление на цены на нефть в ущерб России", - убежден бывший дипломат.

Также Трамп мог бы угрожать Москве предоставить Украине даже больше оружия, чем давал пугливый Джо Байден.

Комментируя вероятный мирный договор Трампа, Хербст считает, что Украине будет трудно согласиться на пункты, касающиеся запрета на вступление в НАТО и сохранения фактического контроля РФ над оккупированными территориями. Зато Москве будет трудно согласиться на демилитаризованную зону под охраной европейских солдат и на дальнейшую военную помощь Украине, которая будет сдерживающим фактором для нового российского вторжения.

Хербст убежден, что США могут дать собственные гарантии и Украине, и европейскому миротворческому контингенту, не принимая при этом прямого участия в охране демилитаризованной зоны.

По мнению Хербста, после нескольких месяцев переговоров европейские миротворцы могут быть размещены в Украине уже следующей осенью.

"Если вы разместите в Украине 100 000 европейцев - возможно, меньше, возможно, больше, по крайней мере большое количество - и США будут решительно отвечать на каждую российскую провокацию, прочный мир будет возможен", - говорит Хербст.

Война в Украине и Трамп: последние новости

Как писал УНИАН, почти половина украинцев считают, что Дональд Трамп приблизит мир в Украине. О том, что мир, наоборот, становится более отдаленным, говорят 14%. Остальные 40% или считают, что ничего не изменится, или не смогли определиться со своим мнением.

Также мы рассказывали, что в России намекают на готовность договариваться с администрацией избранного президента США Дональда Трампа по "урегулированию" войны в Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что перемирие в Украине Кремль не устраивает: "Нужны окончательные юридические договоренности".

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