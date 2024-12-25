Новоизбранный президент хочет, чтобы США были "государством закона и порядка".

Как только новоизбранный президент США Дональд Трамп пройдет инаугурацию - он поручит Министерству юстиции вернуть смертную казнь для лиц, совершивших насильственные преступления. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на сообщение Трампа в социальной сети Truth Social, которая недоступна в Украине.

Новоизбранный президент сообщил, что такое решение он принял, чтобы "защитить американские семьи и детей от насильников, убийц и монстров".

"Мы снова будем государством закона и порядка!" - добавил Трамп.

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Отмечается, что это заявление появилось в ответ на недавнее смягчение нынешним президентом США Джо Байденом наказания для 37 федеральных заключенных. Они были приговорены к смертной казни, которую Байден заменил на пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

Это решение Байдена вызвало гневную реакцию его предшественника и преемника в Белом доме. Байден же, который является противником смертной казни, заявлял, что не может позволить новой администрации возобновить исполнение казней - обещание Трампа во время предвыборной кампании, пишет издание.

Последние резонансные заявления Трампа и его команды

Ранее УНИАН сообщал, что новоизбранный президент США высказал претензии на Грендандию. Анонсируя свои планы назначить нового посла в Дании, он упомянул свою давнюю мечту взять крупнейший остров под контроль США.

Также Трамп претендует на присоединение к Америке Панамского канала. Он несколько раз жаловался на то, что Панама берет с американских кораблей слишком большую плату за прохождение по каналу и откровенно ставил вопрос о возможном возвращении канала под контроль американцев.

Команда избранного президента хочет объявить о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на инаугурации главы государства 20 января. США являются крупнейшим донором ВОЗ: страна предоставила около 16 процентов финансирования организации в 2022-2023 годах.

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