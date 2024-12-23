На самом деле идея взять Гренландию под свой контроль циркулирует в США еще с позапрошлого века.

Дональд Трамп возобновил свои претензии на Гренландию - крупнейший остров Земли, расположенный в северной Атлантике, который является автономной частью Королевства Дания. Соответствующее заявление он сделал в собственных соцсетях.

Так, анонсируя свои планы назначить нового посла в Дании, Трамп вспомнил свою давнюю мечту взять Гренландию под контроль США.

"Для целей национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью", - вставил Трамп в свою похвальную речь в честь будущего посла.

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Заявление новоизбранного президента США вызвало возмущение в Гренландии.

"Гренландия наша. Мы не продаемся и не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу. Однако мы должны и в дальнейшем быть открытыми к сотрудничеству и торговле со всем миром, особенно с нашими соседями. Поскольку все сотрудничество и торговля не могут проходить через Данию", - написал премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в своем Фейсбуке.

Претензии Трампа на Гренландию

Гренландия - самоуправляемая территория в составе Дании. Она имеет широкую автономию, в частности в вопросах экономики и гуманитарной сферы, но Дания отвечает за ее оборону и внешнюю политику. Гренландия является крупнейшим островом в мире, стратегически расположенным между Северной Америкой и Европой, с богатыми природными ресурсами, такими как минералы и нефтяные месторождения.

В 2019 году тогдашний президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в покупке Гренландии, ссылаясь на ее стратегическое значение для США (в частности, для военных баз) и ее экономические ресурсы. Трамп назвал идею выкупа Гренландии "большой сделкой с недвижимостью".

Предложение вызвало возмущение в Дании и Гренландии, которые отклонили его, назвав идею абсурдной. После этого Трамп отменил запланированный визит в Данию.

Хотя предложение Трампа широко высмеяли в СМИ, оно на самом деле базируется на определенной политической традиции. Идея приобретения Гренландии появлялась в американской политике еще с XIX века.

Во время Второй мировой войны, когда саму Данию оккупировала нацистская Германия, США де-факто и де-юре оккупировали Гренландию, чтобы она не досталась немцам. Оккупация была мирной и с согласия датского правительства в изгнании. За время войны США построили на острове несколько авиабаз, в частности авиабазу Туле (Thule Air Base), которая до сих пор действует как часть системы противоракетной обороны США и НАТО.

После окончания Второй мировой войны Дания восстановила свой суверенитет над островом. В 1946 году США предлагали Дании $100 миллионов золотом за покупку Гренландии. Предложение отклонили.

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