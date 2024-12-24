По мнению Кита Келлога, это станет возможным в "относительно недалеком будущем".

Новоизбранный президент США Дональд Трамп будет добиваться справедливого и устойчивого мира в Украине. Об этом в комментарии каналу Fox заявил генерал Кит Келлог, который должен занять в новой администрации должность спецпредставителя США по вопросам Украины.

"Президент очень, очень последователен в том, чего он хочет, а именно - прекратить убийства и принести мир региону. Это является главный приоритетом его международной политики. Но он хочет мира, который будет справедливым. Он будет устойчивым. Он будет безопасным", - заверил Келлог.

Кэллог также отметил, что предыдущие попытки достичь устойчивого мира в Украине, известные как Минский процесс, "с треском провалились".

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"Он понимает важность отношений, которые у него есть с союзниками, а также с Владимиром Путиным. И он тот человек, который может довести это до конца, и я действительно верю, что он это сделает в относительно недалеком будущем", - подчеркнул Келлог.

Мир в Украине и Трамп: последние новости

Как писал УНИАН, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил убеждение, что единственный возможный формат переговоров Трампа и Путина - это принуждение к американскому сценарию. В противном случае будет выглядеть так, что Путин взял верх над Трампом.

Также мы рассказывали, что Украину и Европу ждут "критические" недели до инаугурации Трампа. За это время Россия попытается достичь как можно больше в войне.

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