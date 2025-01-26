Такие программы, как поддержка школ и больниц, а также усилия по развитию экономической и энергетической инфраструктуры Украины могут оказаться под угрозой.

Американские дипломаты обратились в Государственный департамент США с просьбой срочно сделать исключение для программ, связанных с поддержкой Украины, из 90-дневной приостановки иностранной помощи и приказов об "остановке работы", которые были изданы новым государственным секретарем страны Марко Рубио.

Об этом со ссылкой на источники и документы пишет издание Financial Times. Ссылаясь на соображения национальной безопасности, высокопоставленные дипломаты из Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США обратились к Рубио с просьбой исключить из-под действия изданной им директивы работу Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине.

"Пока мы не знаем, будет ли эта просьба одобрена – полностью или частично – но из Вашингтона уже поступают позитивные сигналы", – сказано в электронном письме, направленном сотрудникам USAID в Украине в субботу, с которым ознакомились журналисты FT.

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Издание пишет, что USAID в Украине временно приостановило выдачу приказов об "остановке работы", пока рассматривается запрос на исключение из-под действия директивы. Однако уже к вечеру субботы некоторые организации в Киеве начали получать такие приказы.

В одном из таких приказов, которым поделилась с FT одна из организаций, подрядчику сказали "немедленно прекратить работу по контракту/заданию USAID/Украина". В документе отмечалось, что подрядчик "не должен возобновлять работу ... до получения письменного уведомления от Заказчика о том, что этот приказ об остановке работ отменен". FT акцентирует, что Государственный департамент, USAID и посольство США в Киеве не ответили на запросы о комментариях.

Чиновники и сотрудники неправительственных организаций в Украине, предупреждают, что без разрешения нового госсекретаря США такие программы, как поддержка школ и больниц, а также усилия по развитию экономической и энергетической инфраструктуры, окажутся под угрозой срыва.

Авторы акцентируют, что из директивы Рубио уже были сделаны исключения – в частности, в отношении военной поддержки Израиля и Египта, а также чрезвычайной продовольственной помощи.

Что касается именно военной помощи Украине, украинский чиновник, знакомый с этим вопросом, подтвердил FT, что она не подпадает под действие приказа о приостановлении поддержки:

"Военная помощь Украине не пострадает. По крайней мере, по состоянию на сейчас, и она точно не является частью этого 90-дневного замораживания".

Помощь Украине от США: что известно

Президент США Дональд Трамп приостановил на 90 дней все программы помощи иностранным государствам – до проведения проверки на "соответствие целям политики" Трампа.

В Пентагоне отмечали, что этот указ не касается программ военной помощи Украине. Как ответили в американском оборонном ведомстве "Голосу Америки", помощь Украине в сфере безопасности не подпадает под ограничения недавнего указа об иностранной помощи, поскольку он касается только программ развития, а не военной поддержки.

О том, что ограничений для программ военной поддержки Украины нет, заявил и президент Владимир Зеленский.

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