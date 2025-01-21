Помощь будет остановлена до проведения проверки на "соответствие целям политики" Трампа.

Новоизбранный президент Дональд Трамп в первый день после своей инаугурации подписал указ, приостанавливающий все программы внешней помощи США на 90 дней, пока не будет проведен анализ их соответствия целям его политики. Напомним, Украина является одним из крупнейших получателей американской помощи.

Как пишет Associated Press, пока неясно, какой объем помощи будет первоначально затронут указом, поскольку средства на финансирование многих программ уже выделены Конгрессом и должны быть потрачены.

В указе, говорится, что "индустрия и бюрократия иностранной помощи не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям" и "служат дестабилизации мира во всем мире, продвигая в зарубежных странах идеи, прямо противоположные гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними".

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В связи с этим Трамп заявил, что "никакая иностранная помощь Соединенных Штатов больше не будет распределяться таким образом, который не будет полностью соответствовать внешней политике президента Соединенных Штатов".

Подписанное Трампом распоряжение оставляет за госсекретарем Марко Рубио или его доверенным лицом право принимать такие решения, консультируясь с Управлением по вопросам управления и бюджета.

Трамп давно выступает против иностранной помощи, несмотря на то, что она обычно составляет около 1 % федерального бюджета, за исключением необычных случаев, таких как миллиардные поставки оружия в Украину. Трамп критически оценил сумму, поставленную Украине для укрепления ее обороны от вторжения России.

Как отмечает AP, некоторые из крупнейших получателей американской помощи - Израиль (3,3 млрд долларов в год), Египет (1,5 млрд долларов в год) и Иордания (1,7 млрд долларов в год) - вряд ли столкнутся с резким сокращением, поскольку эти суммы включены в долгосрочные пакеты, рассчитанные на десятилетия вперед, и в некоторых случаях регулируются договорными обязательствами.

Дональд Трамп - новости

Трамп сделал свои первые заявления о войне в Украине. Он сказал, что хочет завершить войну в Украине как можно скорее и заявил, что "война между Украиной и Россией вообще не должна была начинаться".

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не ожидает сокращения помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки, по крайней мере в краткострочной перспективе.

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