Дипломат раскритиковал режим Путина и заявил, что увольняется.

Советник миссии России при ООН в Женеве Борис Бондарев публично осудил войну РФ против Украины, подал в отставку и раскритиковал министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Об этом сообщает Daily Express.

Бондарев заметил, что его обращение, возможно, запоздалое, но слишком важное для него лично.

"За двадцать лет работы мне приходилось наблюдать различные виражи нашей внешней политики, но никогда еще мне не было так стыдно за свою страну и свою работу, как 24 февраля этого года. Развязанная Путиным агрессивная война с Украиной, а по факту со всем западным миром, - не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое тяжкое преступление против народа России, которое жирной буквой Z перечеркнул все надежды на постепенное развитие в нашей стране успешного демократического общества", - заявил Бондарев.

По его словам, инициаторы этой войны хотят только одного — остаться у власти навсегда, жить в помпезных дворцах, плавать на роскошных яхтах, наслаждаясь неограниченной властью и полной безнаказанностью. Бондарев подчеркнул, что ради этого режим Путина готов принести в жертву много жизней.

Отдельно Бондарев раскритиковал работу российского МИД, уровень вранья и непрофессионализма которого рос из года в год. В последние годы, замечает дипломат, это приобрело просто катастрофический масштаб - "выстроена система, которая обманывает сама себя".

"Министр Лавров – хорошая иллюстрация деградации этой системы. За 18 лет он прошел путь от профессионала и просвещенного интеллектуала, на которого хотелось равняться многим работника министерства, к человеку, который постоянно транслирует заявления, противоречащие друг другу, и грозит миру (то есть и России) ядерным оружием! Сегодня МИД не занимается дипломатией. Он сеет ложь, разжигает ненависть и войну. Дипломатия обслуживает частные интересы узкого круга лиц, которые имеют ничего общего с реальными потребностями российского общества", - отметил Бондарев.

Он констатировал, что у России больше не осталось союзников из-за ее агрессивной политики, "а не из-за пресловутой русофобии", о которой постоянно говорят на российском телевидении.

"Я учился на дипломата и хотел бы и дальше работать на свою страну. Но сегодня, к сожалению, оставаться на госслужбе и идти губительным политическим курсом означает предавать свою Родину. Не хочу и не могу этого делать. В связи с этим я решил уволиться", - подытожил Бондарев.

Ранее известный российский телеведущий Андрей Довгопол заявил, что покидает Россию из-за своих политических убеждений. За пределами России он осудил войну в Украине.

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