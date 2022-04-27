Андрей Довгопол покинул Россию без сожаления.

Известный российский телеведущий Андрей Довгопол заявил, что покидает Россию из-за своих политических убеждений.

Он осудил войну в Украине и заявил, что покидает Россию без сожаления: "Сразу скажу, что Россия мне не мать. Поэтому уезжать мне было проще".

Также он прикрепил письмо своего друга, имя которого не стал называть в целях безопасности. В письме мужчина выразил гордость по отношению к Довгополу за то, что тот решил покинуть Россию. Он также добавил, что опечален тем, что у него самого не хватило смелости и воли, чтобы это сделать.

"Невозможно жить в семье, когда одноногая слепая пьяница мать неласково берёт тебя за воротник и тяжело дышит в лицо: "Люби меня, люби, сынок, я – твоя мама!" И бьет тебя, и ругает тебя, и прижигает тебе язык… А потом просит: "Иди, вон, ударь братца моего, ведь он меня не любит". А ты не хочешь никого бить, и хочешь ласки и любви. Хотя бы немного. Хотя бы сегодня. Один раз", - пишет мужчина.

Он написал и то, что многие "слабоумные братья и сестры" очень любят Россию, которая "пожирает их и продает за бутылку".

"У слабоумных короткая память, и, наверное, нельзя их за это судить. Они запоминают только хорошее, и помнят те немногие моменты, когда мама была трезва и добра. И им легко поэтому ее любить – величавую, статную, ласковую красавицу. А нам тяжело любить чудовище. Но любим. Ведь, она – мама. И нет другой. И нечего больше любить. Я рад, что ты уезжаешь, Андрей. Такую маму нужно любить издалека, чтоб она не калечила тебя, и своих внуков, правнуков. А я все никак. Я все рассчитываю, надеюсь скудным умом, что вот завтра мама не будет пить, или выпьет чуть меньше, и хотя бы не заставит бить брата своего. И тогда наступит для меня счастье", - подытожил друг телеведущего.

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