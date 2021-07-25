В Берлине в демонстрации по случаю годовщины Christofer Street Day (CSD) участвовали около 35 тысяч человек.

Тысячи людей в Будапеште и Берлине вышли на митинги за права ЛГБТ.

Как сообщает Deutsche Welle, ежегодный марш Budapest Pride в этом году прошел под знаком конфликта вокруг принятия закона о запрете "гей-пропаганды" и политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, направленной против представителей ЛГБТ-сообщества.

По данным австрийского издания Der Standard, в организации акции участвовали около 400 добровольцев. Параллельно в центре Будапешта прошла акция против сторонников ЛГБТ-сообщества. Около 100 националистов скандировали гомофобные лозунги и держали плакаты с аналогичными надписями.

В Берлине в демонстрации по случаю годовщины Christofer Street Day (CSD) участвовали около 35 тысяч человек. Как отмечает epd, в этом году мероприятие носило, прежде всего, протестный характер и проводилось под лозунгом "Save our community - save your pride" ("Спасите наше сообщество - спасите ваше достоинство").

Демонстранты выдвинули список из 32 требований. Они призвали принимать меры для сокращения дискриминации на рабочем месте, более последовательно наказывать за преступления на почве гомофобии и отражать в учебных материалах другой образ жизни не гетеросексуальных людей.

В отличие от аналогичных мероприятий до пандемии, на нынешнем прайде отсутствовали празднично украшенные повозки, демонстранты просто прошли пешком через центр Берлина.

Ранее Еврокомиссия начала штрафную процедуру в отношении Венгрии из-за дискриминации людей не гетеросексуальной ориентации. Недовольство Брюсселя вызывает вступивший в силу 8 июля закон, который ограничивает информирование несовершеннолетних о гомо- и транссексуальности.

Брюссель неоднократно призывал власти Венгрии отказаться от принятия закона о запрете "гей-пропаганды". После его одобрения венгерским парламентом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала его "позором" и пригрозила правовыми последствиями, если Будапешт не внесет в него изменения. Орбан в свою очередь заявил о "беспримерной кампании" против его страны.

Автор: Светлана Закелова