В связи с этим омбудсмен обратилась к руководству Национальной полиции.

Офис Ассоциации ЛГБТ в Одессе обклеили гомофобными открытками.

Об этом сообщается на странице Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой в Facebook.

"Очередная атака на офис ОО "Ассоциация ЛГБТ "Лига" в Одессе, который неизвестные обклеили листовками гомофобного содержания. Об этом мне стало известно из мониторинга средств массовой информации", - отметила Денисова.

Омбудсмен обратилась к руководству Национальной полиции касательно предоставления информации о внесении соответствующих сведений по этому факту в ЕРДР, проведении следственных действий и принятых процессуальных решениях.

Читайте также"Фаната Путина" лишили $50 тысяч финансирования из бюджета на стартапОна подчеркивает, что вопрос соблюдения прав ЛГБТ-сообщества находится на ее личном контроле.

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Автор: Лариса Козовая