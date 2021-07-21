Офис Ассоциации ЛГБТ в Одессе обклеили гомофобными открытками.
Об этом сообщается на странице Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой в Facebook.
"Очередная атака на офис ОО "Ассоциация ЛГБТ "Лига" в Одессе, который неизвестные обклеили листовками гомофобного содержания. Об этом мне стало известно из мониторинга средств массовой информации", - отметила Денисова.
Омбудсмен обратилась к руководству Национальной полиции касательно предоставления информации о внесении соответствующих сведений по этому факту в ЕРДР, проведении следственных действий и принятых процессуальных решениях.
Читайте также"Фаната Путина" лишили $50 тысяч финансирования из бюджета на стартапОна подчеркивает, что вопрос соблюдения прав ЛГБТ-сообщества находится на ее личном контроле.
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