Накануне лидеры Украины и США провели очередной телефонный разговор.

Президент Владимир Зеленский в ходе вчерашнего телефонного разговора с лидером США Джо Байденом призвал его посетить Киев в ближайшие дни.

Об этом сразу после их общения сообщил американский телеканал CNN, впоследствии информацию подтвердили в Офисе президента Украины.

По данным источников журналистов, положительного ответа от Байдена на приглашение Зеленского не последовало. Представители США якобы заявили, что поездка главы Белого дома в Украину крайне маловероятна.

В Офисе президента в итоговом релизе процитировали Зеленского и его призыв к американскому коллеге приехать в Украину: "Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации".

Угроза российского вторжения

11 февраля Джо Байден в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что атака россиян на Украину может произойти "в ближайшие дни". Американский президент предупредил главу Кремля Владимира Путина о "скором ответе" в случае наступления.

11 февраля в связи с высоким риском боевых действий ряд стран призвали своих дипломатов покинуть Украину.

Советник президента США Джейк Салливан в тот же день предположил, что вторжение России может начаться с ракетных ударов и вслед за Байденом посоветовал американцам вылететь из Украины в течение ближайших 48 часов.

Россия назвала озвученные прогнозы США "нагнетанием ситуации" и "откровенной дезинформацией".