Телефонный разговор состоится "в ближайшие часы".

Американский президент Джо Байден и украинский глава Владимир Зеленский проведут очередной телефонный разговор на фоне напряженной ситуации на российско-украинской границе.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Телефонный разговор состоится "в ближайшие часы".

"В ближайшие часы президент Владимир Зеленский обсудит ситуацию по вопросам безопасности и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом", - проинформировал Никифоров.

Накануне, 11 февраля, Джо Байден в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что атака россиян на Украину может произойти "в ближайшие дни". Американский президент предупредил главу Кремля Владимира Путина о "быстром ответе" в случае наступления.

11 февраля в связи с высоким риском боевых действий ряд стран призвали своих дипломатов покинуть Украину.

Советник президента США Джейк Салливан в тот же день предположил, что вторжение России может начаться с ракетных ударов, и посоветовал американцам вслед за Байденом вылететь из Украины в течение ближайших 48 часов.

Россия назвала озвученные прогнозы США "нагнетанием ситуации" и "откровенной дезинформацией".

По данным Минобороны, Россия сосредоточила у Украины более 100 тысяч военных. Запад опасается, что эти войска РФ попытается привлечь к полномасштабному наступлению на Украину уже зимой.

США совместно с ЕС и Британией разрабатывают инструменты сдерживания аппетитов Кремля, в том числе путем введения экономических санкций. Впрочем, по последним данным прессы, об отключении страны от SWIFT речь не идет.

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