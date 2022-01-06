Задержанных во время демонстраций уже более двух тысяч.

Ситуация в Алматы, где продолжаются протесты, остается сложной. Число погибших среди силовиков возросло, среди демонстрантов есть "ликвидированные".

Об этом сообщает государственный телеканал "Хабар24" в Telegram.

По состоянию на утро 6 января было известно, что во время протестов в Алматы погибли более десятка протестующих и по меньшей мере 13 силовиков.

Читайте такжеВ Алматы власти начали зачистку со стрельбой, есть раненыеК вечеру число погибших представителей правоохранительных органов достигло 18 человек.

"Ранены 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Задержаны 2298 человек", - информирует государственное СМИ со ссылкой на Министерство внутренних дел Казахстана.

Пресс-секретарь департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек заявила в эфире "Хабар 24", что протестующие штурмовали участок полиции.

"Было отражено нападение на административное здание управления полиции ... террористы уничтожены, ликвидированы", - сообщила она, не оповещая о количестве погибших.

Напомним, 6 января Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передовые подразделения российских военных уже приступили к выполнению задач в этой стране.

Одновременно власть Кыргызстана отказались задействовать свои войска против протестующих в Казахстане.

"Газовые" протесты в Казахстане-что известно

С начала 2022-го года по всему Казахстану начались массовые волнения, спровоцированные ростом цен на топливо. Старт дал город Жанаозен, известный по событиям 2011 года, когда полиция открыла огонь в сторону протестующих. Сначала мирные демонстрации с экономическими требованиями постепенно переросли в жесткие противостояния с представителями власти, а социальные вопросы сменились требованиями политических перемен.

В ночь с 4 на 5 января протест радикализировался и привел к столкновениям, погромам магазинов и банков, захвату и разрушению государственных учреждений - были сожжены мэрия Алматы и бывшая резиденция президента страны, - а также стрельбой в силовиков из отобранной во время протестов табельного оружия.

В ответ на действия улицы, президент Казахстана Токаев отправил в отставку правительство, снял с должности председателя Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева (который бессменно занимал пост с 1991-го года) и пообещал удовлетворить часть требований активистов. После радикализации протестного движения Токаев объявил, что будет действовать жестко, ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране, а после призвал на помощь союзников по ОДКБ.

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