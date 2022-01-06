Военные открыли огонь в сторону протестующих на площади Республики.

Около 15 часов по киевскому времени в Алматы, где несколько дней не утихают протесты, началась стрельба.

Об этом сообщают Telegram-канал NEXTA Live и российское информагентсво ТАСС.

Читайте такжеПрезидент Казахстану створив слідчу групу для покарання учасників протестівПо информации СМИ, военные через громкоговорители обратились к протестующим на площади Республики. Они потребовали, чтобы присутствующие разошлись, и предупредили о намерении открыть огонь.

ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента и очевидцев сообщает, что со стороны площади в Алматы были слышны взрывы, есть раненые.

Ранее в сети появилось видео зачистки центра Алматы от протестующих. По информации МВД Казахстана, в городе задержаны 2 тысячи человек. На площади Республики оставались не более 300 человек.

"Газовые" протесты в Казахстане - что известно

С начала 2022-го года по всему Казахстану начались массовые волнения, спровоцированные ростом цен на топливо. Старт дал город Жанаозен, известный событиями 2011 года, когда полиция открыла огонь по протестующим. Поначалу мирные демонстрации с экономическими требованиями постепенно переросли в жесткие противостояния с представителями власти, а социальные вопросы сменились требованиями политических перемен.

В ночь с 4 на 5 января протест радикализировался и привел к столкновениям, погромам магазинов и банков, захвату и разрушению государственных учреждений - были сожжены мэрия Алматы и бывшая резиденция президента страны, - а также стрельбой в силовиков из отобранного в ходе протестов табельного оружия.

В ответ на действия улицы, президент Казахстана Токаев отправил в отставку правительство, снял с поста главы Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева (занимавшего бессменно пост с 1991-го года) и пообещал удовлетворить часть требований активистов. После радикализации протестного движения Токаев объявил, что будет действовать жестко, ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране, а после призвал на помощь союзников по ОДКБ.

6 января Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передовые подразделения российских военных уже приступили к выполнению задач в этой стране.

Режим ЧС продлится в стране до 19 января.

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