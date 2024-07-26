Отпор вооруженной агрессии рф в составе Сил обороны Украины помогают оказывать не только украинцы, но и граждане других государств. Статус иностранного добровольца в Украине регулируется положениями Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". В частности, в нем прописаны нормы о принятии таких лиц на военную службу в Украине. В международном праве такие лица определяются понятием "комбатант" (в переводе с французского - "воюющий"). И, согласно протоколу 1977 года к Женевским конвенциям, они воюют законно - при условии, что находятся под "ответственным командованием" (подчиняются государству и несут ответственность перед ним), имеют известные эмблемы родов войск и служб вооруженных сил, открыто носят оружие и соблюдают законы и обычаи войны. Главная привилегия комбатантов - их нельзя наказать только за участие в боевых действиях.

К сожалению, на практике это не всегда действует. К примеру, гражданам Чехии закон страны вообще запрещает служить в иностранных вооруженных силах, если они не принадлежат к вооруженным силам Североатлантического альянса (НАТО), или если они не имеют гражданства соответствующего государства.

К примеру, прокурор Мартин Белый из Высшей прокуратуры Праги сообщил, что его офис контролирует два уголовных преследования в отношении физических лиц за преступление, связанное со службой в иностранных вооруженных силах.

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Впрочем, такой запрет может быть отменен в отношении лиц, которые предварительно обратились к президенту Чехии с соответствующей просьбой. В случае, если такой запрет будет отменен, уголовное преследование таких добровольцев не будут возбуждать или прекратят.

Другой пример - Грузия. Недавно Служба государственной безопасности Грузии заявила о раскрытии "заговора" за рубежом, целью которого якобы является государственный переворот и захват власти в Грузии. При этом, причастными к такому "заговору" Служба государственной безопасности Грузии приписала и участников "Грузинского национального легиона", которые сейчас находятся на территории Украины и воюют в составе Вооруженных Сил Украины. Такие действия выглядят как давление со стороны властей Грузии на своих граждан, воюющих на стороне Украины.

Интересно также, что накануне, в июне текущего года российский суд признал "Грузинский национальный легион" террористической организацией и заочно привлек к ответственности, как минимум, 70 бойцов.

Учитывая такие обстоятельства и тенденции, необходимо разработать алгоритмы действий, которые бы защищали иностранных добровольцев в рядах Вооруженных Сил Украины от уголовного преследования на родине. Сейчас приобретение лицом гражданства Украины делает невозможным выдачу такого лица другому государству, которое осуществляет в отношении последнего уголовное преследование за службу в Вооруженных Силах Украины или участие в боевых действиях на территории Украины, поскольку это нарушило бы положение ст. 25 Конституции Украины, которая предусматривает, что "гражданин Украины не может быть изгнан за пределы Украины или выдан другому государству".

С целью упрощения процедуры получения иностранными добровольцами гражданства Украины, в мае этого года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №9585 относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства. Документом предусмотрено предоставление разрешений на иммиграцию или гражданства Украины для тех, у кого закончился срок действия паспорта, без возвращения на родину для получения нового документа, поскольку такое возвращение грозило бы лицу уголовной ответственностой за пребывание в составе Вооруженных Сил Украины.

Также это касается иностранцев и лиц без гражданства, которые защищали Украину в составе добровольческих формирований территориальной общины или в составе сил территориальной обороны, без заключения соответствующего контракта. Кроме того, законопроект дает право получить вид на жительство членам семей людей, заключивших контракт в Вооруженных Силах Украины.

К сожалению, после принятия в первом чтении данного законопроекта, никаких дальнейших действий с ним не происходило. А другие гарантии защиты иностранных добровольцев от уголовного преследования на родине - пока отсутствуют. То есть, защитить иностранных добровольцев, которые стали на защиту Украины, Украина пока не может.

К сожалению, бездействие власти в этом вопросе может повлиять на количество иностранцев, желающих вступить в ряды Вооруженных Сил Украины в будущем. Но сделать выводы и сделать Украину действительно надежным прибежищем для тех, кто отстаивает ее суверенитет и территориальную целостность, рискуя при этом собственной жизнью и здоровьем, вполне возможно.

Богдан Врублевский, юрист практики уголовного права юридической компании ADER HABER