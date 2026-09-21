Чеченцы так любят Кадырова, что отдали за него на выборах рекордное количество голосов

На предыдущих выборах 2016 года Кадыров, по официальным данным, набрал 94,8 % голосов, а в 2021 году – 99,7 %.

Рамзан Кадыров лидирует на выборах главы Чечни по итогам подсчета голосов: после обработки 100% протоколов он набрал 99,85% голосов.

Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии РФ. Отмечается, что в выборах главы Чечни, помимо Кадырова, участвовали председатель Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов от "Справедливой России" и депутат парламента Чечни Халид Накаев от КПРФ. Они получили 0,05% голосов.

В то же время, по данным подсчёта протоколов, в других регионах лидируют действующие губернаторы. Так, в Мордовии побеждает Артем Здунов (78,74 % голосов), в Туве – Владислав Ховалиг (90,95 %), в Белгородской области – Александр Шуваев (65,97 %), в Брянской – Егор Ковальчук (68,03%), в Тверской – Виталий Королев (69,8%), в Пензенской – Олег Мельниченко (70,92%), в Ульяновской – Алексей Руских (76,65%).

Видео дня

В издании напомнили, что на предыдущих выборах 2016 года Кадыров, по официальным данным, набрал 94,8% голосов, а в 2021 году – 99,7%.

Выборы в РФ – что известно

Как сообщал УНИАН, в России завершилось голосование на "выборах" в Государственную Думу, которое длилось три дня. По данным проправительственных экзит-полов и предварительным данным ЦИК, правящая партия "Единая Россия" набирает около половины голосов.

В ВЦИОМ сообщили, что "Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму 49,4%, КПРФ – 14,2%, ЛДПР – 10,7%, "Новые люди" – 9,7%, "Справедливая Россия" – 6,6%.

ИНСОМАР указал, что "Единая Россия" набирает 52,8 %, КПРФ – 14,8 %, ЛДПР – 9,9 %, "Новые люди" – 8,6 %, "Справедливая Россия" – 5,5 %.

ЦИК России по данным обработки 13,88% протоколов сообщила, что "Единая Россия" набирает 57,54% голосов.

По данным ЦИК РФ, предварительная явка на момент завершения голосования в 20:55 составила 56,66%.

Вас также могут заинтересовать новости: