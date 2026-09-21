'Единой России' на выборах в Госдуму РФ прогнозируют более половины голосов, – СМИ

По данным проправительственных экзит-полов и предварительным данным ЦИК, правящая партия "Единая Россия" набирает около половины голосов.

В России завершилось голосование на "выборах" в Государственную Думу, которое длилось три дня, сообщают российские СМИ.

По данным проправительственных экзит-полов и предварительным данным ЦИК, правящая партия "Единая Россия" набирает около половины голосов.

По данным ЦИК РФ, предварительная явка на момент завершения голосования в 20:55 составила 56,66%.

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В ВЦИОМ сообщили, что "Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму 49,4%, КПРФ – 14,2%, ЛДПР – 10,7%, "Новые люди" – 9,7%, "Справедливая Россия" – 6,6%.

ИНСОМАР указал, что "Единая Россия" набирает 52,8 %, КПРФ – 14,8 %, ЛДПР – 9,9 %, "Новые люди" – 8,6%, "Справедливая Россия" – 5,5%.

Примечательно, что ЦИК России по данным обработки 13,88% протоколов сообщила, что "Единая Россия" набирает 57,54% голосов.

Выборы в Госдуму РФ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Reuters, ссылаясь на обозревателей, отметили, что парламентские выборы в России предсказуемо завершатся победой пропутинской партии "Единая Россия". Не исключено, что в Госдуму Путин может пропустить участников войны, поставив их в пример другим жителям РФ. Такой шаг, вероятно, может побудить больше людей принять участие в боевых действиях. Издание добавляет, что, поскольку последствия войны обычные российские граждане начали ощущать гораздо сильнее, чем раньше, Путину необходимо дополнительное одобрение своих действий. Глава Кремля может представить победу на выборах как "проверку одобрения войны".

Также мы писали, что The Economist считает, что парламентские выборы в РФ превратились в фарс, в котором россияне не особо хотят участвовать. С начала правления Путина Кремль неуклонно превращает демократические институты РФ в имитацию. Их цель – не только отбить желание голосовать у любых избирателей, имеющих иное мнение. Однако именно выборы этого года, по мнению журналистов, достигли нового абсурдного минимума. В настоящее время, по данным опросов, около 70% россиян считают политическую ситуацию в стране напряжённой или критической. В России вопросами выборов перестали заниматься бюрократы и чиновники, эту роль передали ФСБ.

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