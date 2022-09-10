В четверг в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал скончалась королева Британии Елизавета II.

Британский посол в Украине Мелинда Симмонс заявила, что продолжит называть нового короля Великобритании Чарльзом.

Об этом она рассказала в эфире национального телемарафона.

Симмонс отметила, что на английском имя нового короля звучит как Чарльз, "и теперь, когда он стал Чарльзом III, мы будем продолжать так его называть".

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В то же время, по ее словам, это уже лингвисты должны прийти к пониманию, как имя монарха будет на родном языке.

"Но по-английски мы будем его называть King Charles, то есть Чарльз III", - сказала госпожа посол.

Как писал УНИАН, сегодня, 10 сентября, Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании на исторической церемонии в Сент-Джеймском дворце.

73-летний Чарльз автоматически стал монархом после смерти королевы в четверг, но сегодняшние процедуры являются конституционной формальностью по признанию его суверенитета.

Обычно такие церемонии проходили в течение 24 часов после смерти суверена, но позднее объявление о смерти королевы означало, что их невозможно было организовать вовремя в пятницу.

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