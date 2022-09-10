Как ожидается на Совете король сделает личное заявление о смерти королевы и даст клятву сохранить церковь Шотландии.

Карла III официально провозглашают королем Великобритании на исторической церемонии в Сент-Джеймском дворце.

Как сообщает BBC, флаги, приспущенные в знак траура по покойной королеве, поднимутся на полную мачту после Совета престолонаследия, которую впервые будет транслировать телевидение.

Как ожидается на Совете король сделает личное заявление о смерти королевы и даст клятву сохранить церковь Шотландии, поскольку в Шотландии существует разделение власти между церковью и государством.

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Среди присутствующих будет Камилла, супруга Чарльза, которая теперь имеет титул королевы-консорта, и сын короля Уильям, новый принц Уэльский.

Первое публичное провозглашение короля происходит с балкона Friar Court дворца Сент-Джеймс в Лондоне, этот момент обычно сопровождается многовековой феерией, когда трубачи играют фанфары и стреляют салютом в Гайд-парке и Лондонском Тауэре.

Волна дальнейших провозглашений пройдет по всей Британии до воскресенья. После провозглашения флаги снова будут приспущены в знак траура.

73-летний Чарльз автоматически стал монархом после смерти королевы в четверг, но сегодняшние процедуры являются конституционной формальностью по признанию его суверенитета. Обычно такие церемонии проходили в течение 24 часов после смерти суверена, но позднее объявление о смерти королевы означало, что их невозможно было организовать вовремя в пятницу.

Как сообщал УНИАН, новый король Великобритании Карл III уже выступил с первым телевизионным обращением к нации, в котором рассказал о своей матери – королеве Елизавете II, а также пообещал продолжать ее путь.

В четверг в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал умерла королева Великобритании Елизавета II.

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