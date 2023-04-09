Всего за минувшие сутки польскую границу безуспешно пытались пересечь 28 человек.

Ранее в этом году активизировались потоки нелегальных мигрантов, которые польские власти по-прежнему считают огранизованными беларускими спецслужбами. Очередной эпизод столкновения пограничников с мигрантами произошел накануне у сторожевой башни в польской Наревке в граничащем с Беларусью Подлясском воеводстве.

Как сообщили в пограничной службе Польши, иностранцы пытались незаконно пересечь границу, а когда не смогли это сделать – атаковали служебный патруль.

"Группа из 20 агрессивно настроенных иностранцев забросала служебные патрули камнями и ветками. … Иностранцы были агрессивны, потому что не смогли пересечь границу. Польско-беларуская граница под охраной!", – говорится в сообщении ведомства.

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Погранслужба уточнила, что пострадавших в результате эпизода не было. Как информирует польское издание RMF24, всего за минувшие сутки польскую границу безуспешно пытались пересечь 28 человек. В основном это были граждане Пакистана и Армении.

Ситуация на границе Украины и Беларуси - что известно

Накануне беларуские пограничники жаловались на украинских коллег из-за якобы угрожающих и неприличных жестов в их адрес. Кроме того, беларусы сетовали на то, что пограничники включают гимн Украины и вывешивают беларуский бело-красно-белый флаг.

В одном из сюжетом на беларуском государственном телевидении пограничник из Гомельского района жаловался, что украинские коллеги установили в лесу манекен в форме солдата РФ по имени "Валера". В ответ на "Валеру" беларуские пограничники вывесили патриотические билборды на пяти КПП.

Также беларуская сторона жаловалась на установленный ГПСУ экран, на котором транслируют заявления Александра Лукашенко о поддержке войны против Украины, а также последствия обстрелов украинских городов, в том числе, произведенных с территории Беларуси.

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