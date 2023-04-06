Также заметили бело-красно-белый флаг.

На границе с Беларусью в Житомирской области появился экран, на котором показывают военные преступления Российской Федерации в Украине. Также украинцы установили красно-белый флаг в поддержку беларуского народа.

Издание "Белсат" обнародовало видео с огромный экраном, на котором транслируют заявления Александра Лукашенко о поддержке войны России против Украину, кадры российских обстрелов, которые наносились также со стороны Беларуси, фотографии с телами убитых россиянами жителей Бучи и обращение президента Украины Владимира Зеленского к беларусам. Отмечается, что на беларуской территории меседж украинцев хорошо видно и слышно.

Кроме того, на границе установили бело-красно-белый флаг в поддержку беларуского народа.

Видео дня

Ситуация на границе с Беларусью - что известно

Пограничники Беларуси пожаловались на украинских коллег, которые вывешивали беларусский бело-красно-белый флаг и громко включали гимн Украины. Помимо этого, беларусы рассазали об угрожающих и непреличных жестах в их адрес. Также они утверждаю, что украинские стражи границы украли один из знаков.

Позже в гостелеканал Беларуси ОНТ показал сюжет о работе пограничников на заставе "Глушковичи" Гомельского района на границе с Житомирской областью. Пограничники снова жаловались, что украинские коллеги установили в лесу манекен в форме солдата РФ и назвали его Валера.

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