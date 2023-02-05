Польша снова фиксирует рост количества нелегальных мигрантов, пытающихся незаконно попасть в страну через границу с Беларусью. Поток нелегалов целенаправленно организован беларускими властями, сообщает Погранслужба Польши.
Так, всю последнюю неделю польские пограничники ежедневно фиксируют попытки нелегалов попасть в ЕС через границу с Беларусью.
Как следует из сообщений польских пограничников в Твиттер, в субботу незаконно попасть в страну пытался 31 человек, в пятницу – 55, в четверг – 46. Больше всего нелегалов развернули в прошлое воскресенье – 76 человек за сутки. Среди мигрантов в основном граждане Турции, Сирии, Ирана и стран Африки.
"Еще раз подтверждается, что все незаконное пересечение польско-белорусской границы искусственно спровоцировано и контролируется белорусскими службами и сотрудничающими с ними преступными группировками", – заявили в Погранслужбе Польши.
Миграционный кризис, созданный Беларусью
С 2021 года режим Лукашенко начал активно использовать нелегальных мигрантов из стран Африки и Азии для политического давления на соседние страны ЕС. Власти Евросоюза прямо обвинили Минск во враждебных действиях.
Количество нелегалов, атакующих границы Литвы и Польши со стороны Беларуси сильно превосходило обычные показатели, что подтверждало искусственный характер кризиса.
Чтобы обезопасить себя от наплыва нелегалов, Литва и Польша начали строить вдоль всей границы с Беларусью линию заграждений длиной в сотни километров.