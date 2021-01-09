За прошедшие сутки в Великобритании от коронавируса скончались 1325 человек.

Великобритания сообщила о 1325 новых смертях от COVID-19 в пятницу, что является самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"До сих пор наибольшая суточная смертность от коронавирусной болезни в Британии была зафиксирована 21 апреля 2020 года - 1224", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки было выявлено также 68 053 новых случая заражения.

На этой неделе Англия вступила в третий локдаун с сообщением "оставайтесь дома", поскольку представители органов здравоохранения ссылаются на увеличение количества госпитализаций, которые угрожают превышением способности Национальной службы здравоохранения (NHS).

Лондон объявил о режиме повышенной опасности в пятницу из-за давления на больницы в связи с распространением более заразного типа вируса.

"Каждая жизнь, потерянная из-за этого вируса, является трагедией, но, к сожалению, мы можем ожидать, что число погибших будет расти, пока мы не остановим распространение", - сказал Уильям Уэлфаер, директор по реагированию на COVID-19 в Public Health England.

"Для защиты своих близких очень важно, чтобы мы все оставались дома, где это возможно. Это уменьшит количество новых инфекций, облегчит давление на NHS и спасет жизни", - добавил он.

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Автор: УНИАН