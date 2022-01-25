В Евросоюзе подготовили санкции против России.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заверяет, что если дипломатия в переговорах с РФ потерпит неудачу, международное сообщество быстро и решительно отреагирует.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

Высокий представитель ЕС решил не давать подробностей относительно подготовки санкций на случай, если российские войска, стянутые к украинской границе, осуществят вторжение в Украину.

"Часть сдерживания касается того, чтобы не давать информацию. Поэтому, не волнуйтесь, меры будут приняты и реализованы в надлежащий момент, если он наступит", - заявил Боррель.

В то же время он сказал, что главы МИД стран-членов ЕС подтвердили полную и неоспоримую поддержку Украины и что любая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и большую цену для России.

Боррель добавил, что ЕС продолжит тесную координацию действий с партнерами, в частности с США.

По его словам, в Евросоюзе и в дальнейшем будут придерживаться позиции, что Россия должна выбрать путь диалога. "Хотя российская риторика не внушает большой уверенности", - подчеркнул Боррель.

Высокий представитель отметил, что в ЕС продолжают призывать РФ конструктивно участвовать в имеющихся переговорных форматах, в частности в ОБСЕ и в рамках Совета НАТО-ЕС.

"Мы также должны продолжать поддерживать усилия по возобновлению "нормандского процесса" и работу Трехсторонней контактной группы для выполнения Минских соглашений", - сказал он.

"Мы собираемся приложить все наши усилия, чтобы дипломатия работала, но если дипломатия потерпит крах, мы очень хорошо продвинулись в подготовке наших ответов на потенциальную российскую агрессию. И безусловно, это будут быстрые и решительные действия с сильным единством не только в пределах ЕС, но и также на международном уровне", - подчеркнул Боррель.

Читайте такжеЕвросоюз отверг требование России по восстановлению "сфер влияния"Напомним, осенью 2021 года в СМИ начала появляться информация, что власти России перебросили много военных и техники к границе с украинским государством.

Украина, США и ряд других западных стран предположили, что РФ готовится к вторжению. Москва отвергла обвинения и потребовала от Штатов и НАТО "гарантий безопасности", в частности, отказаться от расширения альянса на восток.

В Альянсе утверждали, что не откажутся от политики "открытых дверей".

22 января этого года в Украину прибыл самолет с первой из нескольких партий пакета помощи безопасности, недавно принятой Джо Байденом, а 23 января - вторая партия военной помощи от США.

23 января Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве.

В Министерстве иностранных дел Украины считают эвакуацию сотрудников Посольства США в Украине преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности.

В то же время соответствующие решения приняли и Великобритания, Австрия, Япония, Германия и Австралия.

Вас также могут заинтересовать новости: