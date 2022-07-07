Борис Джонсон известен украинцам своей необычной прической и поддержкой Украины.

7 июля 2022 года состоялась отставка Бориса Джонсона. О своей отставке объявил сам Джонсон. Кризис в британском правительстве назревал уже несколько месяцев. В мое 2022 года большая часть британцев выступала за отставку Джонсона, а Консервативная партия объявила премьеру вотум недоверия.

Что известно о биографии и карьере Бориса Джонсона, его семье и помощи Украине - читайте на УНИАН.

Биография Бориса Джонсона

Родился будущий премьер-министр Великобритании 19 июня 1964 года в Нью-Йорке, где работал его отец. Его полное имя - Александр Борис де Пфеффель-Джонсон. Он имел много именитых предков. Имя Борис получил в честь русского эмигранта, которого его родители встретили в Мексике.

Начальную школу Борис закончил в Брюсселе, затем с семьей переехал в Великобританию. Высшее образование получил в Оксфорде. После обучения работал журналистом в газетах Times и The Daily Telegraph. Писал статьи для читателей-консерваторов. Во время работы журналистом часто критиковал Европейский Союз и был противником евроинтеграции.

Политическую карьеру Джонсон начал в 2001 году в возрасте 37 лет. На парламентских выборах 2001 года он был избран членом Палаты общин Британского парламента как представитель Консервативной партии. Депутатом парламента был до 2008 года.

В 2008 году победил на выборах мэра Лондона. На должности мэра большое внимание уделял транспортным проблемам и борьбе с преступностью. Был сторонником выхода Британии из Евросоюза. На работу Джонсон показательно ездил на велосипеде. Мэром Лондона был до 2016 года.

В 2016-2018 годах был назначен Министром иностранных дел Британии. На этой должности отметился резкими негативными высказываниями в адрес многих политиков, в частности, к Владимиру Путину. Самостоятельно подал в отставку из-за разногласий с Терезой Мэй по выходу из ЕС.

Карьера и отставка Бориса Джонсона

В 2019 года году Борис Джонсон был избран премьер-министром Великобритании. После вступления в должность заявил, что любой ценой выведет Великобританию из Евросоюза. В 2020 году членство Британии в ЕС было прекращено.

Во время пандемии коронавируса политика Джонсона неоднократно подвергалась критике. В 2020 году он даже получил Шнобелевскую премию в области медицины "за использование пандемии COVID-19, чтобы научить мир тому, что политики имеют большее влияние на жизнь и смерть, чем учёные и врачи".

В 2022 году Джонсону объявили вотум недоверия. Одной из причин вотума стало то, что премьер проводил тайные многолюдные вечеринки во время пандемии коронавируса и нарушал предложенные им же методы борьбы с COVID-19.

Кроме того, Джонсона критикуют за назначение на политическую должность Криса Пинчера - политика, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. Джонсон знал об этих обвинениях, но всё равно принял его на работу.

Борис Джонсон и Украина

Борис Джонсон всегда поддерживал территориальную целостность Украины, осуждал аннексию Крыма и критиковал политику Путина. После начала полномасштабной войны Джонсон поддерживал Украину. Британия оказывала Украине гуманитарную и военную помощь, а также принимала переселенцев.

С 24 февраля Джонсон дважды приезжал в Украину - первый раз 9 апреля, второй раз - 17 июня. Во время визитов британский премьер обсуждал поставки тяжелого вооружения Украине, усиление санкций против России и гарантии безопасности после окончания войны.

За время правления Джонсона Великобритания передавала Украине оружие и финансовую поддержку. В частности, Украина получила немало британских систем РСЗО. 17 июня Джонсон предложил начать программу обучения украинских военных в Великобритании по обращению с западной артиллерией. Также британский премьер призывал другие страны увеличить военную помощь для Украины.

В июле Джонсон заявил, что Украина сможет вернуть все оккупированные Россией территории. 16 апреля 2022 года Россия запретила Борису Джонсону въезд на свою территорию.

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