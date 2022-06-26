Правительство Британии готово предоставить Украине еще 429 миллионов фунтов стерлингов ($525 млн) в виде кредитных гарантий.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины британский премьер Борис Джонсон заявил о том, что намерен призвать Францию ​​и Германию оказать больше военной поддержки Украине.

Для этой цели Джонсон намерен использоватьсаммиты G7 и НАТО. Об этом сообщает Independent.

Премьер-министр бросит вызов коллегам-лидерам, чтобы они "предоставили президенту Зеленскому и Украине возможность добиться желаемого результата".

Правительство Британии готово предоставить Украине еще 429 миллионов фунтов стерлингов ($525 млн) в виде кредитных гарантий, чтобы развеять опасения, что к осени финансирование может закончиться.

Война в Украине и позиция Джонсона:

25 июня 2022 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вопрос поддержки Украины среди принципиальных вопросов, которые бы он рассматривал как причину вероятной отставки.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил опасение, что Украина может столкнуться с давлением с целью заключения мирного соглашения с Россией, которая не отвечает ее интересам, из-за экономических последствий войны в Европе.

Джонсон сказал, что последствия того, что президент России Владимир Путин сможет добиться своего в Украине, будут опасны для международной безопасности и станут "долгосрочной экономической катастрофой".

26 июня появилась информация о том, что Джонсон намерен организовать встречу Зеленского с королевой Елизаветой II.

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