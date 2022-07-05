Шотландия и Уэльс готовы обеспечить убежище 9 тысячам украинских беженцев.

Правительства Уэльса и Шотландии выделили 100 миллионов фунтов стерлингов на военную помощь Украине.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Правительство Уэльса выделило 35 миллионов фунтов стерлингов на нашу военную поддержку Украине, а валлийские семьи приняли 3000 беженцев", - отметил Джонсон.

Он добавил, что общается с первым министром Уэльса Марком Дрейкфордом о том, как продолжить совместную работу против российской агрессии.

Также Джонсон сообщил, что Шотландия выделила 65 миллионов фунтов стерлингов и готова также принять беженцев из Украины.

"Я только что разговаривал с первым министром Шотландии Николой Стерджен, чтобы провозгласить успех сотрудничества Великобритании по поддержке Украины. Я поблагодарил правительство Шотландии за вклад в размере 65 миллионов фунтов стерлингов в увеличение военной помощи Великобритании Украине до 2,3 миллиарда фунтов стерлингов и усилия по предоставлению жилья 6000 украинских беженцев", - написал Джонсон.

Напомним, Борис Джонсон предупредил, что агрессия президента РФ Владимира Путина может выйти за пределы Украины.

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