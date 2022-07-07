Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до избрания нового главы правящей партии, выборы состоятся в октябре.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне спекуляций по поводу его пребывания на этом посту уходит в отставку.

Об этом сообщает ITV News со ссылкой на свои источники. Ожидается, что официальное заявление по этому поводу Джонсон сделает сегодня.

"Сегодня премьер-министр сделает заявление стране", - сказал источник.

Издание отметило, что после переговоров с лидерами Консервативной партии именно такое решение принял Джонсон, на которого в последние дни оказывалось огромное давление.

Напомним, что еще день назад Джонсон заявил, что не покинет пост премьер-министра страны, несмотря на то, что за несколько дней из его правительства уволилось более 50 министров.

Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до избрания нового главы правящей партии, выборы состоятся в октябре.

Кроме этого, ожидается, что сегодня Борис Джонсон также уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии.

Причиной, по которой была инициирована отставка Джонсона, стал секс-скандал. В частности, замглавы консерваторов Крис Пинчер приставал к коллегам по парламенту и будучи пьяным домогался нескольких мужчин в баре. Джонсон якобы знал о его скандальном поведении до того, как назначил на должность.

Как сообщал УНИАН, 6 июля Джонсон заявил, что готов уйти в отставку лишь в двух случаях: если правительство не сможет продолжать должным образом выполнять работу; и если правительство не сможет и дальше оказывать поддержку Украине.

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