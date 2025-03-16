Уолтц также высказался о перспективе вступления Украины в НАТО.

Украине в рамках мирного урегулирования войны придется отказаться от части своих территорий в обмен на будущие гарантии безопасности.

Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц в интервью ABC News.

Он подтвердил, что мирное соглашение будет включать в себя сделку о добыче полезных ископаемых, а также отказ Украины от части своих территорий.

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"Это те компоненты переговоров, которые уже были в 2022 году. И даже до этого. Это будет своего рода территория для будущих гарантий безопасности, будущего статуса Украины", - сказал он.

По словам Уолтца, вытеснение всех российских войск с оккупированных территорий Украины может перерасти в Третью мировую войну. Поэтому США используют более осторожный подход к решению конфликта.

"Собираемся ли мы вытеснить всех россиян с каждой пяди украинской земли, включая Крым? И стратегия администрации Байдена (экс-президент США Джо Байден - УНИАН) заключалась в том, чтобы делать это столько, сколько потребуется, независимо от сроков, что по сути является бесконечной войной в условиях, когда мы буквально теряем сотни тысяч людей за считанные месяцы. И это может перерасти в Третью мировую войну. Мы можем говорить о том, что хорошо и что плохо. Но мы также должны говорить о реальном положении дел на местах. И это то, что мы делаем с помощью дипломатии, челночной дипломатии, непрямых переговоров", - подчеркнул Уолтц.

Судьба оккупированных территорий Украины - важные новости

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США обсуждают с Украиной вопрос контроля над ЗАЭС и оккупированными территориями. По его словам, обсуждается, что будет оставаться в российской оккупации, а что вернется под контроль Украины.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио говорил о том, что Украине придется уступить территорию в рамках мирного соглашения. Он подчеркнул, что на уступки придется пойти как Украине, так и России.

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