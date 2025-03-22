Он отметил, что власти Украины уже фактически признали, что членство в НАТО недостижимо.

Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что Украина не может стать членом НАТО. В интервью Такеру Карлсону он отметил, что власти Украины фактически признали, что членство в НАТО для Украины недостижимо.

"Я думаю, что Зеленский и его правая рука Ермак, они в основном признали, что они не станут членом НАТО", - сказал он.

В то же время Виткофф добавил, что остается открытым вопрос о возможном предоставлении Украине защиты по статье 5 НАТО о коллективной обороне.

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"Может ли Украина иметь это в определенном отношении от Соединенных Штатов или европейских стран без членства в НАТО. И, я думаю, что это открытый (вопрос) для дискуссии", - отметил спецпосланник Трампа.

В то же время он четко заявил, что в случае заключения мирного соглашения с Россией Украина не сможет быть членом НАТО.

Вступление Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, недавно советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Волц заявил, что считает маловероятной перспективу вступления Украины в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что снятие темы перспективы членства Украины в НАТО с переговорного процесса является большим подарком для России.

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