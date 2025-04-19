У Трампа сказали, что украинцам не светит присоединение к Альянсу.

Украина не станет частью НАТО и вопрос ее вступления не обсуждается. Об этом заявил спецпосланник американского президента Доналда Трампа Кит Келлог.

"Мы заявили предельно ясно: НАТО вне обсуждений. Вы не станете частью НАТО. Эта мысль не нова. Мы говорим об этом с 2008 года", - заявил он, передает Fox News.

Он напомнил, что в тот год посол США в России Уильям Бернс сказал госсекретарю США Кондолизе Райс, что "это недостижимая цель".

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Вступление Украины в НАТО: последние новости

20 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что исключение вопроса вступления Украины в НАТО из переговорного процесса является большим подарком для РФ. "США как главный союзник в НАТО - не поддерживает Украину в НАТО. На сегодня это так", - констатировал тогда украинский президент.

А 22 марта спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что Украина не может стать членом НАТО. Он отметил, что власти Украины фактически признали, что членство в НАТО для Украины недостижимо.

При этом, 27 марта генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что потенциальное вступление Украины в НАТО не стоит рассматривать в рамках мирного соглашения. Такой вариант возможен "отдельно от того, что может произойти в будущем".

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