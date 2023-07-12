Партнеры Украины будут проводить индивидуальные переговоры.

Партнеры Украины из "Большой семерки" подготовили долгосрочные гарантии безопасности. Их уже окрестили "историческими" и шагом к завершению нынешней фазы войны с Российской Федерацией.

Отмечается, что решение согласовано, а подписание запланировано на среду, 12 июля, в рамках саммита НАТО в Вильнюсе.

"Общая декларация, которую ожидаемо подпишут все члены G7, определит формат поддержки для Украины со стороны союзников в последующие годы с целью завершить войну, а также сдержать или отразить любую последующую агрессию", - отметили в пресс-службе правительства Великобритании.

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В свою очередь издание Bloomberg сообщило, что ключевые союзники Украины, в том числе США, проведут индивидуальные переговоры с Украиной, чтобы предложить двусторонние обязательства в области безопасности для повышения обороноспособности Киева и сдерживания дальнейшей российской агрессии.

Кроме того, президент США Джо Байден проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Саммит НАТО в Вильнюсе - что известно

11 июля 2023 года стартовал двухдневный саммит НАТО, в рамках которого Украина ожидает получить гарантии безопасности, а также решение о членстве в Альянсе.

В первый же день саммита президент Владимир Зеленский заявил, что получил сигнал об условиях для получения приглашения в НАТО, что он назвал беспрецедентным и абсурдным. В свою очередь в Альянсе согласились отменить план действия по членству для Украины.

В Эстонии считают, что такая позиция НАТО послужит неверным сигналом для России, которая ведет захватнческу войну на украинской территориии.

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