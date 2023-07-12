По его словам, он понимает обиду украинского лидера.

Министр обороны Германии Борис Писториус отреагировал на резкую критику президента Владимира Зеленского относительно нерешительности НАТО в вопросе членства Украины.

В интервью каналу ARD он заявил, что все союзники поддерживают вступление Украины в Альянс как только закончится война против РФ.

"Все это нормальные стандарты для всех стран-членов НАТО. Я понимаю обиду и нетерпение. Особенно в той ситуации, в которой находится Украина, я ей полностью сочувствую", — пояснил министр.

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По словам Писториуса, для вступления Украины в НАТО также должны быть выполнены условия, но не озвучил какие именно.

"Членство до того, как приграничные вопросы будут урегулированы и наступит мир, будет означать, что дело об Альянсе может быть спровоцировано почти немедленно каким-то действием", - подытожил глава ведомства.

Вступление Украины в НАТО

11 июля начался двухдневный саммит НАТО, на котором Украина ожидала получить от союзников четкие гарантии безопасности и решения о ее будущем членстве.

Однако впоследствии президент Владимир Зеленский получил сигнал о наличии условий даже для получения приглашения в НАТО. Украинский лидер назвал ситуацию беспрецедентной и абсурдной, поскольку нет временных рамок и для приглашения, и для членства.

В то же время в НАТО согласились убрать требование о выполнении плана действия по членству для Украины, хотя приглашение страна получит только после выполнения всех необходимых условий.

Отмечается, что сегодня президент Украины планирует встретиться с американскими, канадскими, немецкими, британскими, нидерландскими, японскими и другими партнерами.

В парламенте Эстонии отметили, что такая позиция НАТО может послужить неверным сигналом для России.

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