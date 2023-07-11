Лидеры Североатлантического союза до сих пор не придумали, как отреагируют на заявку Украины на членство в НАТО.

Сегодня, 11 июля, в Вильнюсе стартует саммит НАТО. Лидеры стран-членов Альянса до сих пор не решили судьбу заявки на членство Украины.

Издание Politico пишет, что проблемная заявка Швеции на членство была принята президентом Турции поздно вечером в понедельник, 10 июля, но сложный вопрос приемлемой формулировки стремления Украины к членству до сих пор не решен.

После интенсивных переговоров по коммюнике саммита окончательной договоренности о том, что будет предложено Украине, так и нет, хотя высокопоставленный дипломат НАТО сказал: "Мы добились очень хорошего прогресса, и я на 100% настроен оптимистично".

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Ожидается, что официальные лица, которые ведут переговоры о формулировках по Украине, вновь соберутся во вторник, 11 июля, когда лидеры начнут свою двухдневную встречу.

Президент Украины Владимир Зеленский усилил давление на Альянс потребовав, чтобы НАТО дало четкий сигнал, что его страна присоединится к альянсу после окончания войны с Россией.

"Даже если озвучиваются разные позиции, все равно ясно, что Украина достойна быть в Альянсе. Не сейчас — идет война, но нужен четкий сигнал. И нам нужен этот сигнал прямо сейчас", — сказал Зеленский.

Разногласия по членству Украины в НАТО - что известно

Заявка Киева на вступление в НАТО после окончания боевых действий получила широкую поддержку среди членов Альянса, но столкнулась с сопротивлением со стороны Германии и США. В то время как все союзники формально согласны с тем, что Украина когда-нибудь станет членом, Берлин и Вашингтон не решаются предложить Украине конкретный путь к членству, предпочитая сосредоточиться на неотложных потребностях Киева в борьбе с российским вторжением.

Высокопоставленный немецкий чиновник заявил ранее в понедельник: "На этом саммите не время для приглашения Украине, для конкретных шагов к членству. Нет единого мнения по этому поводу и среди союзников".

Президент США Джо Байден, прибывший в Вильнюс в понедельник, планирует встретиться с Зеленским в среду, 12 июля

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