В Эстонии раскритиковали позицию НАТО по Украине / фото ua.depositphotos.com

Послание Североатлантического Альянса Украине может стать неправильным сигналом для Российской Федерации.

Такое мнение высказал глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон в микроблоге Twitter. Он назвал прозвучавшее на саммите НАТО в Вильнюсе заявление неоднозначным.

"Послание НАТО Украине, к сожалению, неоднозначно и может послужить неверным сигналом для России", - написал он.

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Саммит НАТО в Вильнюсе: последние новости

Как известно, 11 июля начался двухдневный саммит НАТО. Украина ожидала, что сможет получить от союзников четкие гарантии безопасности и решение о ее будущем в Альянсе.

Днем Зеленский заявил, что получил сигнал о наличии условий для получения приглашения в НАТО. Он назвал беспрецедентным и абсурдным то, что нет временных рамок и для приглашения, и для членства.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что они согласны убрать требование о выполнении плана действия по членству для Украины, однако приглашение страна получит только после выполения всех необходимых условий.

Известно, что сегодня президент Украины планирует встретиться с американскими, канадскими, немецкими, британскими, нидерландскими, японскими и другими партнерами.

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