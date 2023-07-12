Глава комиссии по иностранным делам эстонского парламента назвал его неоднозначным.

Послание Североатлантического Альянса Украине может стать неправильным сигналом для Российской Федерации.

Такое мнение высказал глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон в микроблоге Twitter. Он назвал прозвучавшее на саммите НАТО в Вильнюсе заявление неоднозначным.

"Послание НАТО Украине, к сожалению, неоднозначно и может послужить неверным сигналом для России", - написал он.

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Саммит НАТО в Вильнюсе: последние новости

Как известно, 11 июля начался двухдневный саммит НАТО. Украина ожидала, что сможет получить от союзников четкие гарантии безопасности и решение о ее будущем в Альянсе.

Днем Зеленский заявил, что получил сигнал о наличии условий для получения приглашения в НАТО. Он назвал беспрецедентным и абсурдным то, что нет временных рамок и для приглашения, и для членства.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что они согласны убрать требование о выполнении плана действия по членству для Украины, однако приглашение страна получит только после выполения всех необходимых условий.

Известно, что сегодня президент Украины планирует встретиться с американскими, канадскими, немецкими, британскими, нидерландскими, японскими и другими партнерами.

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