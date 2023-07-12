Послание Североатлантического Альянса Украине может стать неправильным сигналом для Российской Федерации.
Такое мнение высказал глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон в микроблоге Twitter. Он назвал прозвучавшее на саммите НАТО в Вильнюсе заявление неоднозначным.
"Послание НАТО Украине, к сожалению, неоднозначно и может послужить неверным сигналом для России", - написал он.
Саммит НАТО в Вильнюсе: последние новости
Как известно, 11 июля начался двухдневный саммит НАТО. Украина ожидала, что сможет получить от союзников четкие гарантии безопасности и решение о ее будущем в Альянсе.
Днем Зеленский заявил, что получил сигнал о наличии условий для получения приглашения в НАТО. Он назвал беспрецедентным и абсурдным то, что нет временных рамок и для приглашения, и для членства.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что они согласны убрать требование о выполнении плана действия по членству для Украины, однако приглашение страна получит только после выполения всех необходимых условий.
Известно, что сегодня президент Украины планирует встретиться с американскими, канадскими, немецкими, британскими, нидерландскими, японскими и другими партнерами.