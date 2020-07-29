Посол России отреагировал на задержание под Минском боевиков Путина

Так называемая частная военная компания «Вагнер» – это закрытая организация, тысячи наемников которой воюют по всему миру и в Украине в частности.

Посольство России не получало официальной информации от компетентных органов Беларуси о задержании граждан России, которые входят в ЧВК «Вагнер», известной своими военными преступлениями.

Об этом российским СМИ сообщил посол РФ Дмитрий Мезенцев.

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«Посольство не располагает официальной информацией о задержании в Беларуси граждан РФ. Посольство запросит официальную информацию в компетентных органах Беларуси», – заявил дипломат.

Как сообщал УНИАН, 32 наемника, которых сегодня ночью задержали сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском, оказались членами российской частной военной компании Вагнера.

Справка УНИАН. Так называемая частная военная компания «Вагнер» – это закрытая организация, тысячи наемников которой воюют по всему миру и в Украине в частности. Иностранные СМИ связывают деятельность ЧВК непосредственно с главой Кремля Владимиром Путиным.

ЧВК "Вагнер" известна жестоким обращением с военными пленными и мирными жителями. Самих боевиков не раз обнаруживали в горячих точках мира после публикации в сети их зверств. Некоторые из членов компании этого даже не скрывали.

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