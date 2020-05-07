ООН впервые подтвердила участие путинских наемников группы "Вагнера" в войне в Ливии (видео)

Ливийскому генералу россияне помогают ремонтировать военную технику, участвуют в снайперских миссиях и в боевых действиях.

Бойцы из близкой к Путину частной компании «Вагнера» воюют в Ливии. И это впервые подтвердили в ООН.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как рассказали западным журналистам дипломаты со ссылкой на независимых экспертов, участие в боевых действиях в течение двух последних лет принимали от 800 до 1200 российских наемников, и они поддерживают ливийского генерала Халифа Хафтара – одного из участников гражданской войны, которая длится в Ливии с 2014 года.

Ливийскому генералу россияне помогают ремонтировать военную технику, участвуют в снайперских миссиях и в боевых действиях.

Как сообщал УНИАН, ранее о наемниках «Вагнера» в этой стране заявляли США, но Москва это отрицала.

Так называемая частная военная компания «Вагнера» – это закрытая организация, тысячи наемников которой воюют по всему миру и в Украине в частности.