"Зеленые человечки" в Беларуси: задержанными наемниками оказались россияне из ЧВК Вагнера (видео)

Правоохранители Беларуси получили информацию о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

32 наемника, которых сегодня ночью задержали сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском, оказались членами российской частной военной компании Вагнера.

Об этом сообщает БЕЛТА.

По данным правоохранителей, они получили информацию о прибытии в Беларусь более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

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Группа наемников заселилась в одну из гостиниц Минска в ночь с 24 на 25 июля и должна была выселиться 25 июля. Однако покинула отель только 27 июля, переехав в один из санаториев Минского района.

По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория.

Напомним, Сегодня ночью были задержаны 32 человека силами группы "А" КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, в конце июня Лукашенко заявил о вмешательстве России во внутренние дела Беларуси.

Отметим, в Беларуси накануне выборов президента, которые должны состояться 9 августа, проходят протесты против давления на оппозицию и переизбрания Александра Лукашенко на очередной срок. Во время акций традиционно происходят задержания их участников.

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