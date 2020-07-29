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"Зеленые человечки" в Беларуси: задержанными наемниками оказались россияне из ЧВК Вагнера (видео)

15:31, 29 июля 2020
Мир
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При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади / Фото http://inforos.ru

32 наемника, которых сегодня ночью задержали сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском, оказались членами российской частной военной компании Вагнера.

Об этом сообщает БЕЛТА.

По данным правоохранителей, они получили информацию о прибытии в Беларусь более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

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Группа наемников заселилась в одну из гостиниц Минска в ночь с 24 на 25 июля и должна была выселиться 25 июля. Однако покинула отель только 27 июля, переехав в один из санаториев Минского района.

По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория.

Напомним, Сегодня ночью были задержаны 32 человека силами группы "А" КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, в конце июня Лукашенко заявил о вмешательстве России во внутренние дела Беларуси.

Отметим, в Беларуси накануне выборов президента, которые должны состояться 9 августа, проходят протесты против давления на оппозицию и переизбрания Александра Лукашенко на очередной срок. Во время акций традиционно происходят задержания их участников.

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