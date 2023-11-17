В документе не предусмотрена финансовая поддержка ни украинского, ни израильского государства.

Президент США Джо Байден подписал временный бюджет страны, который принят для того, что избежать шатдауна (временная частичная остановка работы государственных органов). В документе не предусмотрено выделение средств на поддержку Украины и Израиля.

О том, что американский лидер поставил подпись под документом, сообщили в Белом доме. В документе предусмотрено продление выделения средств на приоритетные сферы до 19 января 2024 года.

Напомним, американский Сенат принял временный бюджет государства 15 ноября. Документ поддержали 87 сенаторов, а выступили против 11.

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Что нужно знать о временном бюджете США сегодня:

1 октября в США начался новый финансовый год, но Конгресс не смог вовремя принять бюджет страны, поскольку на фоне фактического старта президентской предвыборной гонки внутриполитический кризис стал острее - некоторые республиканцы активно требуют, чтобы власти Штатов резко уменьшили помощь Украине.

Позже был принят временный бюджет (на 45 дней), который предусматривал только самые необходимые расходы, и в нем не была прописана помощь украинскому государству. В Министерстве иностранных дел Украины считают, что это не свидетельствует о подрыве поддержки Киева со стороны Вашингтона.

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