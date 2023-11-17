Президент США Джо Байден подписал временный бюджет страны, который принят для того, что избежать шатдауна (временная частичная остановка работы государственных органов). В документе не предусмотрено выделение средств на поддержку Украины и Израиля.
О том, что американский лидер поставил подпись под документом, сообщили в Белом доме. В документе предусмотрено продление выделения средств на приоритетные сферы до 19 января 2024 года.
Напомним, американский Сенат принял временный бюджет государства 15 ноября. Документ поддержали 87 сенаторов, а выступили против 11.
Что нужно знать о временном бюджете США сегодня:
1 октября в США начался новый финансовый год, но Конгресс не смог вовремя принять бюджет страны, поскольку на фоне фактического старта президентской предвыборной гонки внутриполитический кризис стал острее - некоторые республиканцы активно требуют, чтобы власти Штатов резко уменьшили помощь Украине.
Позже был принят временный бюджет (на 45 дней), который предусматривал только самые необходимые расходы, и в нем не была прописана помощь украинскому государству. В Министерстве иностранных дел Украины считают, что это не свидетельствует о подрыве поддержки Киева со стороны Вашингтона.