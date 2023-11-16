Документ поддержали более 80 сенаторов.

Сенат в среду, 15 ноября, принял временный бюджет США. Принят проект закона о бюджете правительства, который должен помочь избежать шатдауна (временной частичной остановки работы госорганов).

За документ высказались 87 сенаторов, а против выступили 11, пишет The Washington Post. Журналисты добавили, что законопроект о предотвращении закрытия правительства направлен на рабочий стол к президенту Джо Байдену незадолго до дедлайна.

Ранее отмечалось, что государственное финансирование истекает 17 ноября, и к этому времени Сенат должен был принять документ.

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15 ноября стало известно, что Палата представителей США приняла проект закона о финансировании правительства, который позволит избежать шатдауна. В документе не была предусмотрена дополнительная помощь для Украины или израильского государства.

Представитель Белого дома говорил, что Джо Байден готов поставить подпись под этим документом, если он будет принят Сенатом.

Напомним, американский Конгресс не принял вовремя госбюджет страны на следующий финансовый год, который стартовал 1 октября, поскольку на фоне фактического старта предвыборной президентской кампании обострился внутриполитический кризис, и часть республиканцев активно выступала за то, чтобы расходы властей США на помощь Киеву резко сократили.

В связи с этим позже был принят временный бюджет Штатов на 45 дней, в котором были расписаны только самые необходимые расходы и в нем не было предусмотрено помощь Украине. После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, по мнению Киева, поддержка нашего государства со стороны США не была подорвана.

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