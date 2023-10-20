Спикер главаря РФ пожаловался на якобы "неприемлемый тон" американского президента.

Президент США Джо Байден сравнил действия российского диктатора Владимира Путина против Украины с агрессией боевиков ХАМАС в отношении Израиля, и в Кремле уже "огрызнулись".

Заявление американского лидера прокомментировал спикер Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС. Пресс-секретарь главаря россиян утверждал, что тон Байдена в отношении Путина и РФ "неприемлемый".

"Мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента… Много эмоций в выступлениях разных политиков, в том числе высокопоставленных политиков и государственных деятелей. Но вряд ли такая риторика подходит для ответственных лидеров государств…", - "огрызнулся" Песков.

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РФ рано утром 24 февраля 2022 года совершила полномасштабное вторжение в Украину, погибли тысячи мирных жителей. Боевики ХАМАС в этом году в день рождение Владимира Путина - 7 октября, напали на Израиль - убивали мирных жителей, брали пленных и захватывали территории. Количество жертв боевиков превысила тысячу человек, стало известно о гибели 18 граждан Украины.

США поддержали Украину и являются союзниками израильского государства. Джо Байден был в Киеве во время полномасштабной войны и посещал Тель-Авив после нападения боевиков.

20 октября американский президент выступил с обращением по вопросам Украины и Израиля. Во время этого обращения он сравнил Владимира Путина с ХАМАСом.

"ХАМАС и Путин представляют разные угрозы. Но у них есть кое-что общее: они хотят полностью уничтожить соседнюю демократию. Для ХАМАСа цель существования - уничтожение Израиля и убийство евреев. В то же время Путин отрицает, что у Украины есть или когда-то была государственность. Он утверждает, что СССР создал Украину", - заявил глава Штатов.

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