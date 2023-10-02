Нужные решения удастся найти, поскольку идет речь о стабильности мира, полагает глава МИД Украины.

После того, как принят временный бюджет США, в котором не предусмотрено предоставление новой помощи Украине, Киев не чувствует, что поддержка нашего государства со стороны Штатов была подорвана.

Украинская сторона "сейчас работает с обеими частями Конгресса, чтобы гарантировать, что (такое решение - Ред.) не повторится снова ни при каких обстоятельствах", рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 2 октября, в Киеве перед встречей министров иностранных дел Европейского союза, сообщает CNN.

"Мы не чувствуем, что поддержка США была подорвана, потому что США понимают, что на карту поставлено гораздо больше, чем просто Украина", - заявил глава украинского МИДа.

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По его мнению, необходимые решения удастся найти, поскольку идет речь о стабильности мира.

Перед встречей глав европейских МИД такде выступил Жозеп Боррель - верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Глава европейской дипломатии сказал, что Евросоюз "ведет переговоры с… американскими союзниками и друзьями о том, чтобы они тоже продолжали поддерживать Украину".

Что известно о принятии временного бюджета США

В США на фоне фактического старта предвыборной президентской кампании на протяжении последних недель обострился внутриполитический кризис. Часть республиканцев выступают за то, чтобы расходы Штатов на помощь Украины были резко сокращены, и из-за этого Конгресс не смог вовремя одобрить госбюджет на следующий финансовый год, который стартовал 1 октября.

Был принят временный бюджет на 45 дней, в котором расписаны только самые необходимые расходы, и там не прописана помощь украинской стороне. Если бы такой бюджет не приняли, в США начался бы "шатдаун" - то есть работа части госапарата фактически остановилась бы. Такие "шатдауны" в Штатах уже не раз были. На протяжении 45 дней в США должны принять полноценный госбюджет.

После принятия временного бюджета президент США Джо Байден заявил, что власти его страны ни при каких обстоятельствах не могут допустить перебоев в поддержке украинского государства.

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