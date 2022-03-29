По специальному тарифу можно забронировать жилье в Словакии, Венгрии, Румынии, Польше, Италии, Германии, Австрии, Молдове, Нидерландах и Чехии.

Одна из крупнейших в мире систем интернет-бронирования отелей Booking.com предложила специальные тарифы для украинцев, которые были вынуждены выехать заграницу, спасаясь от войны в Украине.

Об этом говорится в почтовой рассылке Booking.com.

"Мы хотим сделать все возможное, чтобы помочь тем, кто вынужден покинуть Украину в связи с вооруженным конфликтом. Вместе с нашими партнерами – объектами размещения – мы подготовили варианты проживания, которые можно забронировать бесплатно или с существенной скидкой, в Словакии, Венгрии, Румынии, Польше, Италии, Германии, Австрии, Молдове, Нидерландах и Чехии", – идет речь в сообщении Booking.com.

В то же время уточняется, что скидка от 50% предоставляется лишь на бронирования в объектах размещения, участвующих в кампании. Такие объекты отмечены значком "Тариф для украинских беженцев" в результатах поиска и на странице выбора номеров. Бронирование должно быть произведено не ранее чем за 3 дня до заезда и иметь дату заезда начиная с 17 марта 2022 года. Скидка применяется только к стоимости номера (без учета дополнительных сборов и налогов) и не суммируется с какими-либо другими скидками. Количество номеров по тарифу ограничено. Бесплатное и льготное проживание предназначается только для лиц, вынужденно покинувших Украину. При регистрации заезда могут попросить удостоверение личности.

Какие еще бесплатные или акционные предложения предлагают украинским переселенцам в разных странах Европы, читайте в большом материале УНИАН.