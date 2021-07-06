Александр Лукашенко заявил, что Запад хочет превратить Беларусь в "отстойник".

Александр Лукашенко пригрозил закрыть территорию Беларуси для транзита. Причиной тому стала угроза введения новых санкции Запада.

Об этом сообщает государственное издание "Беларусь сегодня".

Дело в том, что Минск упрекнули из-за невыполнения положений Соглашения о реадмиссии, то есть отказ принять назад граждан третьих стран и лиц без гражданства, незаконно прибывших на территорию одной из договаривающихся сторон.

"Они (страны Запада - ред.) хотят превратить Беларусь в "отстойник": туда забежали люди, спасаясь от горя, несчастья и войны, и они хотят, чтобы мы их забирали и здесь размещали в "концлагеря"… Ребята, этого не будет. После той политики, которую вы проводите в отношении Беларуси и России. Еще раз говорю: люди бегут от войны. Мы знаем, что такое горе и что такое война. Бегут туда, куда их пригласили. Европейский союз же им льготы ввел соответствующие - для тех, кто туда прибывает... Поэтому вы, пожалуйста, с ними разбирайтесь сами и не требуйте от нас большего", - заявил Лукашенко.

Читайте такжеВ Кремле заявили, что ждут Лукашенко в оккупированном Крыму

При этом он пригрозил запретить транзит через страну, если Запад будет нагнетать обстановку против Беларуси новыми санкциями.

Ситуация с границей Украины и Беларуси

2 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничникам "полностью перекрыть" границу с Украиной из-за якобы контрабанды оружия.

В то же время, Министерство иностранных дел Украины не подтвердило закрытие границы с Беларусью.

3 июля Государственная пограничная служба Украины заявила, что в пропускных операциях на границе с Беларусью не наблюдается никаких признаков, свидетельствующих о перекрытии границы.

Кроме того, в ГПСУ заявили, что с начала года задержали на границе с Беларусью 27 единиц оружия, а Беларусь за 5 месяцев на границе с Украиной - 4 единицы оружия и 10 боеприпасов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анастасия Горбачева